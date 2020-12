Nicette Bruno foi internada com covid-19 Globo/Paulo Belote e reprodução

Rio - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, o estado da atriz teve uma piora e é considerado grave.

"A paciente Nicette Bruno continua internada na UTI da Casa de Saúde São José. Seu quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave. Ela segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise. Está sob cuidados intensivos de equipe multidisciplinar", informa o boletim de saúde da atriz, enviado pela unidade de saúde, nesta segunda-feira.

Filha de Nicette, a atriz Beth Goulart, pediu orações pra mãe através de seu Instagram. "O estado de saúde da minha mãe piorou hoje, mas a luta continua. Vamos estar juntos hoje, às 18h, em oração pra Nicette. Vamos mostrar a ela nossa união, nossa fé, esperança, nosso amor, nossa gratidão e que ela receba onde ela está essa energia".

