Mayra Cardi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 20:44

Rio- Mayra Cardi colocou o corpão pra jogo ao publicar fotos de topless e calcinha fio-dental no Instagram, nesta segunda-feira. A coach de emagrecimento ainda brincou com a presença de seu funcionário e amigo, Tiago Fernandes, que apareceu sem querer no fundo das imagens.

fotogaleria

"Onde está o Wally? Eu me achando no meu ensaio particular e o Tiago saindo em todas as fotos", brincou ela na legenda.