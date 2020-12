Gizelly e Marcela quando ainda estavam no ’BBB 20’ Reprodução / TV Globo

Publicado 15/12/2020 08:34

Rio - A ex-BBB Gizelly Bicalho falou sobre sua saúde mental em um longo desabafo no Twitter, nesta segunda-feira. A advogada contou como está sendo lidar com a ansiedade e a volta da depressão.

"De outubro pra cá eu tiver crises de ansiedade, foram muitas e na última semana foi diagnosticada com depressão de novo, estou tomando meus remédios e com as pessoas que amo sempre comigo, não contei pra ninguém, mas tô aqui todo dia forte, firme e com ela me acolhendo todo dia", escreveu Gizelly, que citou o apoio da também ex-BBB Marcela McGowan.

"A nossa amizade pode não agradar a toda população, mas eu queria tanto a compreensão de toda população. Eu e ma vamos estar pra sempre. Ouvir dela que eu ensinei pra ela o que era amizade, o significado de amizade é tão gratificante. Por fim, eu quero pedir respeito à nossa amizade, eu sou amiga da ma e das outras meninas também e tá tudo bem!!! Nos últimos dias eu vivi momentos de trevas, só eu sei o que sofri e ela tava lá segurando minha mão... não conto tudooo que tá rolando aqui", continuou.

"Todos os dias Marcelinha quer saber como estou, se preocupa comigo, me liga e não solta minha mão... te amo, minha sereia", disse Gizelly, que prometeu contar tudo o que está passando quando estiver melhor.

"Quando eu estiver pronta eu conto tudo que eu estou vivendo, mas só entendam uma coisa, meus bebês, ela não soltou minha mão nem um dia e olha que foram dias que eu queria desistir, mas ela estava lá! Mais uma vez: ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas se me faz feliz é isso que importa. Vocês não tem noção do quanto ela me completa e me faz ainda mais feliz, existem dias de escuridão que ela me faz ver a luz, que nossa amizade seja pra sempre, te amo te amo te amo!!", ainda postou Gizelly, que se depsediu agradecendo também o carinho dos fãs. "Vou dormir, bebês, amanhã acordo mto cedo, amo muito vocês. Vocês são meu um milhão e meio, real! Beijos, família", finalizou.