Por O Dia

Publicado 16/12/2020 16:37

Rio - O documentário 'Anitta: Made in Honório' , que estreou nesta quarta-feira na Netflix, está dando o que falar nas redes sociais. A série que acompanha os bastidores da vida da cantora, mostra Anitta em conflito com seus funcionários e equipe de trabalho. Em um momento, Anitta não gosta dos looks separados para o seu show e começa a gravar um áudio para os colegas. "Tô cansada dessa palhaçada. Tô falando há uma ano dessa da p*** desse show. Não fizeram a cara*** do cenário, não mandaram pra p**** do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a p*** do look. Não tem nada pronto e quem resolve? Eu. Que enfio uma tora no meu c* e tenho que fazer sozinha. Agora eu quero falar pra vocês que vou enfiar no de vocês. Eu sou a p*** que pariu e o caral** de asa porque vocês não deixam eu fazer as coisas sozinha", explode a cantora.