Mayra Cardi é investigada por crime de bigamia Reprodução Internet

Por iG

Publicado 17/12/2020 12:49 | Atualizado 17/12/2020 12:51

São Paulo - Mayra Cardi tomou conta das machetes recentemente ao anunciar a separação de Arthur Aguiar e acusar o ator de diversas traições. Porém, a coach pode ter um problema ainda maior na Justiça. Segundo o site "Notícias da TV", a ex-BBB teria se casado com o ator antes de formalizar o fim da união com o primeiro ex-marido.

fotogaleria

Publicidade

A mãe de Sophia se casou com Egil Greto Guarize em 2014, nos Estados Unidos. Em 2017, eles deram início ao processo se separação, mas não chegaram a assinar o divórcio. Naquele mesmo ano, Mayra voltou ao Brasil e se casou com Arthur em dezembro.

Ao anunciar a separação de Arthur Aguiar, o ator começou a ameaçar Mayra dizendo que iria processá-la. Para fugir das ameaças, ela entrou com um pedido na Justiça para validar o casamento com Egil no Brasil, acreditando que isso iria anular a união com Arthur. Entretanto, a resposta da juíza foi que isso não é válido pela legislação do Brasil e que, na verdade, a coach poderia estar cometendo crime de bigamia, por estar legalmente causada com dois homens.

A Justiça sinalizou o Ministério Público sobre a situação e o promotor Rogério Alvarez de Oliveira encaminhou o caso de Mayra Cardi para uma delegacia no Rio de Janeiro. Será investigado se a ex-BBB realmente está cometendo bigamia e ela precisará regulamentar sua situação com Egil para depois poder se separar de Arthur Aguiar.