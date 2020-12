Sophie Turner, a Sansa de ’Game of Thrones’, se irrita com quem não usa máscara contra o coronavírus Reprodução Internet

Por iG

Publicado 17/12/2020 17:57 | Atualizado 17/12/2020 17:59

São Paulo - Conhecida por seus papeis em “Game of Thrones” e “X-Men: Fênix Negra”, Sophie Turner se irritou com as pessoas que não estão se precavendo contra o coronavírus e desabafou nas redes sociais.

"Se eu posso usar uma máscara durante o parto, você pode usar uma máscara no Walmart”, disse a atriz que recentemente deu à luz a pequena Willa, filha que teve com o cantor Joe Jonas.

O casal vive em Los Angeles, que está sob uma ordem de restrição que exige o uso de máscaras de proteção e a saída só está autorizada para serviços emergenciais.