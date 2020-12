Whindersson Nunes causa polêmica ao dizer que quer ficar rico Reprodução

Por iG

Publicado 17/12/2020 20:14

São Paulo - Whindersson Nunes fez uma postagem polêmica no Twitter, nesta quinta-feira. O humorista disse que sua meta para 2021 é ficar rico. O post não foi muito bem recebido por algumas pessoas visto que Whindersson já é rico. Algumas pessoas, no entanto, levaram na esportiva e se divertiram com a brincadeira do humorista.

Veja algumas respostas ao tweet de Whindersson:

se o whindersson quer quem sou eu pra nao querer tambem — Rafa Caetano (@rafaa_cqf) December 17, 2020

Enquanto isso milhões de pessoas passam fome no mundo inteiro. Enquanto isso animais crianças e idosos são maltratados e vivem em situações precárias. Enquanto você faz essa piada, tem gente tentando arranjar um prato de comida pra almoçar ou talvez jantar... — lu. (@angelwgs_) December 17, 2020