Publicado 18/12/2020 09:50 | Atualizado 18/12/2020 09:59

Rio - Após a final do The Voice Brasil, que consagrou Victor Alves campeão , a esposa de Michel Teló compartilhou registros da família nas edições finais anteriormente, Neste ano, a atriz não pode participar por conta da pandemia de Covid-19.

Desde a gravidez da primeira filha até o ano passado, Thais, a pequena Melinda e o caçula Teodoro acompanharam o papi Teló nas finais das edições do "The Você Brasil". Desta vez, ela acompanhou de casa e brincou com o look escolhido: "2020 de camisola assistindo!"

"Esse programa faz muito parte da nossa história e a gente ama! Se emociona, se diverte. Foi lindo demais ontem! Parabéns a todos envolvidos por, mesmo em um ano tão difícil, tornarem possível com toda segurança!", revelou.



Aproveitou para comentar a primeira apresentação da nova musica de Teló. "E, marido, quase tive um treco ontem te ouvindo cantar 'O Tempo Não Espera Ninguém' no palco pela primeira vez!".

