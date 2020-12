Jojo Todynho Agnews

Por O Dia

Rio - Jojo Todynho era só sorrisos na saída do hotel em que se que se hospedou, após a final de 'A Fazenda 12', nesta sexta-feira. Na porta do local, a campeã do reality posou para fotos com seus fãs.

fotogaleria

Publicidade

Com um macacão e máscara de proteção facial, a cantora seguiu os protocolos de segurança devido a pandemia de Covid-19.