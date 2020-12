Marcos Mion reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Após a grande final de 'A Fazenda 12', Marcos Mion vai tirar uns dias de descanso 'no meio do mato'. O apresentador contou, na madrugada desta sexta-feira, que sua a mulher, Suzana Gullo, preparou uma viagem especial para eles dois. A casa que ela reservou fica em uma ilha.

"Eu só sei que daqui a pouco eu e dona Suzana vamos viajar, acho que umas 9 horas da manhã a gente deve sair, ela cuidou de tudo. Cara, ela tá sendo demais, meu, nossa, ela tá sendo muito incrível essa temporada, cuidando demais, sendo minha base forte", comentou ele no Instagram.

Após ele mostrar uma foto dos dois de mãos dadas, decolando em heliponto de São Paulo, Mion voltou a falar sobre a esposa. "Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer todo o carinho, todo o reconhecimento, todo o amor que essa mulher tem por mim, pela nossa família, por tudo que a gente criou. E ela organizou sozinha essa viagem, eu não sei de nada, só sei que é uma casa no meio do mato, que foi o que eu pedi pra ela. Unica coisa que eu pedi foi: quero ir pro meio do mato, desligar de tudo que der, obviamente que eu não quero desligar das crianças, né, mas enfim, desligar geral", detalhou ele.