Dona Celuta morre aos 89 anos divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:43 | Atualizado 18/12/2020 14:47

Rio - Figurinha carimbada na Portela e no carnaval carioca, Celuta Carvalho da Silva, a popular Tia Celuta, faleceu em casa, dormindo, aos 89 anos, nesta sexta-feira. A causa do falecimento não foi divulgada. O sepultamento será nesta sexta-feira, às 16h30, no Cemitério de Inhaúma. O velório vai acontecer na Capela Santa Casa Card (sala 1), a partir de 14h30. Ela deixa dois filhos e uma neta.

A saúde de Celuta há estava debilitada, por isso chegou a ser internada recentemente. Ela enfrentava sequelas de duas tromboses.

Publicidade

Em nota, a diretoria da Portela confirmou o óbito: "A diretoria da Portela lamenta comunicar o falecimento de Celuta Carvalho da Silva, a popular Tia Celuta, aos 89 anos. Sócia benemérita, ela era considerada uma das torcedoras-símbolo da agremiação, além de ser uma das frequentadoras mais assíduas e ilustres das arquibancadas e frisas do Sambódromo", informaram.

Tia Celuta era muito querida no mundo do samba. No final da década de 1980, passou a integrar um grupo de apaixonados por carnaval que fez história na Sapucaí: a AMA-11 (Associação dos Amigos do Setor 11).

Publicidade

Na década de 90, considerada a mais animada do grupo, Celuta, naquela época já na casa dos 60 anos, ia a todos os desfiles. Na saída do Sambódromo, ainda tinha disposição para curtir a folia dos blocos, no Centro.



No início dos anos 2000, ela sofreu uma trombose, o que a impedia de subir muitas escadas. Da arquibancada, ela passou então a "fixar residência" nas frisas, de onde não saiu mais.



Portelense desde sempre, adorava marcar presença nas feijoadas da escola, sempre portando uma faixa com a frase: "Sou Portela". Ela ainda era integrante da torcida organizada portelense Guerreiros da Águia.