Por O Dia

Publicado 18/12/2020 18:34

Rio - Virginia Fonseca foi às lágrimas no Instagram Stories, nesta sexta-feira. É que ela está com saudade do noivo, Zé Felipe, que testou positivo para covid-19, pela segunda vez , e por isso está isolado.

"Eu sou ridícula. Ele acabou de sair de casa e eu estou chorando", disse ela, que escreveu na legenda: "Meu coração chora sem você aqui comigo", escreveu na legenda do conteúdo.

Com o resultado do teste, Zé Felipe cumprirá o isolamento ao lado dos pais, Leonardo e Poliana Rocha, que também foram diagnosticados com o novo coronavírus, em São Paulo.