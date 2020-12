Angélica, Luciano Huck e filhos Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2020 20:17

Rio - Em entrevista à Crescer, Angélica falou sobre a adolescência do filho Joaquim, de 15 anos, e revelou não sentir ciúme dele.

"Eu não tenho ciúme dele e até me surpreendi com isso. Achei que teria quando ele começasse a namorar, mas descobri em mim mesma uma coisa totalmente diferente. Eu acho bom vê-lo feliz, quero agregar, quero conhecer. Mas é uma fase difícil até para eles mesmo, com um monte de descobertas. Eles mesmos ficam muito confusos e, é claro, que nós também. Nós temos que que estar ali em volta amparando quando precisa, mas também temos que deixar eles voarem. É aquela fase que o pai e a mãe não são a única referência. Eles procuram outras referências no mundo para entender o que eles mesmo querem. É uma fase de aprendizado pra nós também", disse a apresentadora, que também é mãe deEva, 8 anos, e Benício, de 13.

À publicação, Angélica ainda confessou que acha que Eva pode querer seguir o caminho artístico. "Eu acredito que ainda tem um tempo pra sentirmos isso, mas a Eva gosta muito de dança, teatro. Pode ser que ela queira seguir alguma coisa de arte... Pode ser dança, música, desenho... Os meninos gostam mais dos bastidores, mas acho que ainda é muito cedo".