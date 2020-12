Elizabeth Savalla Globo / Estevam Avellar

Publicado 20/12/2020 14:56 | Atualizado 20/12/2020 14:59

Rio - A atriz Elizabeth Savalla, grande amiga de Nicette Bruno, comentou a morte da veterana em entrevista ao canal Globonews. Nicette Bruno morreu aos 87 anos, vítima de covid-19, neste domingo. Ela estava internada desde o final de novembro na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

"Acredito que esse tempo todo, essa tortura da Nicette, foi para que todos nós pudéssemos nos preparar. A gente não queria mais que ela continuasse nesse sofrimento. Essa doença é horrorosa. Ela se preservou o tempo todo. Em um único dia, ela recebeu uma visita. A pessoa estava com máscara e ela pegou (covid-19). E as pessoas estão na praia, não dá pra entender", lamentou Elizabeth Savalla, que trabalhou com Nicette em "Pega Pega", última novela completa da atriz na TV. Depois disso, Nicette fez apenas uma aparição no remake de "Éramos Seis".

"Uma mulher querida, maravilhosa. O último trabalho dela foi 'Pega Pega', da Claudia Souto. Ela fazia minha irmã e nós tínhamos muitas cenas nos abraçando. Ela era muito querida. Acredito que os meninos, Paulinho, a Beth e a Bárbara (filhos de Nicette) devem estar inconsoláveis. E acredito que Paulo deve estar lá recebendo a Nicette no mundo espiritual. Eles são umas pessoas extremamente espiritualistas", garantiu a atriz, que conheceu a veterana quando tinha 19 anos.

"Eu conheci a Nicette com 19 anos, no dia do aniversário de 18 anos da filha dela, Bárbara. Eu fui pra casa deles e nós ficamos muito amigos. Eu não era conhecida, ainda não tinha feito televisão, enfim... A Nicette, o Paulo (Goulart, marido de Nicette) e os filhos deles acompanharam todo o decorrer da minha vida até aqui", revelou.