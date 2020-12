Kyra Gracie Reprodução

Por iG

Publicado 21/12/2020 10:42 | Atualizado 21/12/2020 13:06

São Paulo - A lutadora Kyra Gracie, que está grávida do terceiro filho, não parou de treinar mesmo com o barrigão da reta final de gravidez. O menino Ryan é fruto do casamento com Malvino Salvador, com quem ela já tem duas meninas, e está previsto para nascer no dia 31 dezembro, daqui a pouco mais de uma semana.

fotogaleria

Publicidade

Kyra postou um vídeo no Instagram treinando jiu-jitsu. A lutadora está com 38 semanas e praticava alguns golpes com um homem na filmagem, mas sem rolamentos no chão e quedas. Nos comentários, algumas seguidoras criticaram a atleta por ainda estar praticando a arte marcial. Uma delas inclusive contou que teve problemas na gestação por continuar treinando durante o estágio avançado da gravidez.

"A minha nasceu de seis meses por causa dessa brincadeira. Cada gestação é um mundo. Eu não aconselho nenhum tipo de luta na gestação", a mulher comentou. "Eu sou atleta há 22 anos de outra modalidade e igual a ela ministrava aulas também. Para mim, mesmo com todos os meus cuidados e bons médicos, não deu certo e olha que eu estava ótima. Um mau gesto e pá! Quase perdi a minha filha. É jogar com a sorte", contou outra.

Por outro lado, muitas pessoas elogiaram Kyra por continuar treinando e uma seguidora inclusive incentivou a prática. "Eu fiz jiu-jitsu até o sétimo mês de gestação e recomendo. É claro, sem montada, joelho na barriga e quedas. Só parei no sétimo mês porque estava sentindo dificuldade de movimentação", ela contou.