Palmirinha Onofre é internada com infecção urinária Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 15:43 | Atualizado 21/12/2020 16:02

Rio - Palmirinha Onofre, de 89 anos, voltou a ser internada neste domingo. De acordo com comunicado do hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, a veterana está com infecção urinária e seu quadro de saúde é estável. Ela, no entanto, ainda não tem previsão de alta.

fotogaleria

Publicidade

Palmirinha já havia passado por uma internação por conta do mesmo problema no final de outubro. Na ocasião, ela ficou seis dias no hospital para tratamento.

Leia a íntegra do comunicado:

Publicidade

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, encontra-se internada na Instituição desde o final da tarde de ontem, 20 de dezembro, para tratamento de quadro de infecção urinária. A paciente encontra-se estável clinicamente, sem previsão de alta".