Rita Guedes Wagner Carvalho/Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 15:58

A atriz Rita Guedes revelou que ficou assustada quando soube que estava com a Covid-19. Ela, que já se curou, afirmou que, apesar de ter sentido sintomas leves por dois dias, nunca havia se sentido mal daquele jeito.



"Não tive febre e nem falta de ar, mas sair da cama para ir ao banheiro já me cansava. Aí fui fazer o exame e deu positivo. Depois desses dois dias, não senti mais nada", revelou a atriz em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut.



A atriz disse que cumpria o isolamento à risca, mas que suspeita ter se contaminado após um encontro em um café com uma amiga. "Na única vez que resolvi tomar um café num lugar, tirei a máscara e troquei palavras com uma amiga, que estava distante. Foram menos de dez minutos", contou ela, que também fez um apelo para as pessoas se cuidarem.



"É um segundo mesmo de descuido. Foi um vacilo, uma besteira. A gente tem que respeitar esse vírus. É algo que mata e dá sequelas seríssimas", pontuou.