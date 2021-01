Emily Araújo é pedida em casamento Reprodução

Por O Dia

Rio - 2021 começou com o pé direito para a ex-BBB e apresentadora da RedeTV Emily Araújo. Pouco tempo antes da virada, a jovem foi surpreendida com um pedido de casamento e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"Começando 2021 NOIVAAAAA Ele sempre se superando e me mostrando o homem incrível que se tornou Logo eu que me considero boa com as palavras não sei descrever para vocês o que tô sentindo agora", escreveu.