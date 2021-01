Rennan da Penha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 16:18

Rio - Após se pronunciar sobre seu término com Lorena Vieira no Twitter , Rennan da Penha resolveu desabafar através de uma série de vídeos publicados no Instagram Stories, neste domingo. O DJ deixa claro que não rolou traição e reclama das críticas que vem recebendo dos internautas.

"Quando eu entrei pra profissão de DJ, eu não entrei almejando fama, sucesso e nem dinheiro. Não sei se é felizmente ou infelizmente que a fama veio pra mim. Nesse momento, infelizmente. Na qual, pessoas estão especulando um monte de coisas, que nem sabem do assunto, não sabem do que aconteceu. Não tem traição, não tem ninguém envolvido. O que aconteceu foi uma briga entre eu e minha mulher. Isso é uma coisa completamente normal. Não é normal todo mundo saber da forma que soube, mas é uma briga. Eu acho que não é normal vocês ficarem se metendo em uma coisa que não diz respeito a vocês. Não é porque eu sou 'público' que eu tenho que dar satisfação da minha vida pra vocês e ficar expondo a minha vida na internet. Isso é uma coisa entre eu e ela. Vocês não estão ajudando. Ninguém mandou uma mensagem de apoio. Só recebi mensagem me atacando. Eu já sou acostumado com isso. Não tem porquê eu ficar expondo a minha relação. Minha vida já é exposta demais", disse ele.