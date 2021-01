Por iG

Publicado 04/01/2021 09:27 | Atualizado 04/01/2021 09:32

São Paulo - Lívia Andrade se manifestou sobre as críticas que está recebendo por defender o seu atual affair, o empresário Marcos Araújo, que está sendo acusado de agressão e de ter sido abusivo com a ex. Após abrir um processo contra Pétala Barreiros, com quem Araújo foi casado, a apresentadora publicou uma nota de repúdio às acusações que foram feitas pela influencer e declarou que nunca foi amante do empresário.