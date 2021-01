Pétala Barreiros, Marcos Araújo, Lívia Andrade Reprodução Instagram

Publicado 02/01/2021 15:10

Pétala Barreiros usou as redes sociais neste sábado (2) para comentar o processo criminal que a apresentadora Lívia Andrade está movendo contra ela. Segundo Pétala, Lívia vem sendo influenciada por seu ex-marido, Marcos Araújo, que vem a ser o atual companheiro da Lívia, a ficar contra ela nesta briga pública entre o ex-casal, que conta com acusações de Pétala de traição, agressão, assédio psicológico e abandono afetivo do filho.

"Está sendo movida uma ação criminal contra mim, mas, mais uma vez, gente, não é a Lívia. O advogado que assinou essa ação é advogado do Marcos. O irmão desse advogado também é advogado do Marcos. Tudo isso que ela está fazendo é a pedido dele, a mando dele. Não culpem ela, porque ela está sendo manipulada por ele", diz a influenciadora.

"To muito cansada disso tudo. Não estou conseguindo ficar com meu filho nem cuidar dele direito. Meus pais estão me ajudando, mas toda vez que pego ele no colo eu choro. Eu não quero passar esse tipo de sentimento pra ele."