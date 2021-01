Por iG

Publicado 04/01/2021 09:58 | Atualizado 04/01/2021 10:03

São Paulo - Neymar voltou à França , mas a festança organizada pelo jogador no fim de ano, ainda está dando o que falar. David Brazil criticou recentemente em seu perfil no Instagram, sem citar o nome do craque, quem julga as pessoas e lembrou que nem todo mundo sabe o que realmente aconteceu.