Neymar embarcou para Paris após sete dias de folga entre Florianópolis e Mangaratiba Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 20:53

Rio - Foram sete dias de folga, muito bem aproveitados entre Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Mangaratiba, Costa Verde do Rio. Neste sábado, Neymar embarcou para Paris neste sábado e não perdeu a chance de alfinetar os críticos após a repercussão de que organizaria uma festa de réveillon para 500 convidados em sua mansão no Sul Fluminense, em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Para alegria de uns e tristeza de outros. Voltando pra casa", postou Neymar.

Notificado, o camisa 10 do Paris Saint-Germain respondeu ao Ministério Público do Rio de Janeiro e negou a realização de qualquer festa em Mangaratiba, informando que passaria a virada de ano acompanhado apenas pelos familiares e 'parças'. Neymar chegou a alugar uma mansão no luxuoso condomínio para receber amigos, convidados vips e um verdadeiro time de beldades.

A comemoração que teve início no dia 26 de dezembro terminou neste sábado. Neymar passou a noite da virada com a família e os parças mais próximos. Na mansão ao lado, os seletos convidados comemoraram a passagem do ano à espera do atacante. Todos foram submetidos ao teste de covid-19 antes do 'check-in'. Novamente 'on', Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo em dezembro, será reavalido, mas tem chance de reforçar o PSG, terceiro colocado do Francês, contra o Saint-Étienne, quarta-feira, no Geoffroy-Guichard.