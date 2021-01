Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:24 | Atualizado 04/01/2021 16:25

Rio - O nome de Flávia Pavanelli e Boninho, diretor do 'Big Brother Brasil 21', estão entre os mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. É que a influenciadora digital apareceu em um vídeo publicado no Instagram arrumando as malas e os internautas acreditam que ela seja uma das participantes do reality global. Outra 'prova' de que ela estará na atração é que a atriz já desativou seu Twitter.