Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:35

Flávia Pavanelli desativou a sua conta no Twitter no início da tarde desta segunda-feira (4), após os boatos de que a influenciadora e atriz é uma das participantes do grupo Camarote do 'BBB21'. Tudo começou depois que ela compartilhou na noite anterior vários vídeos fazendo as malas e de um teste para coronavírus. Flávia foi questionada sobre o destino, mas preferiu não responder as perguntas dos fãs. Não demorou muito para que começassem os rumores de sua entrada no reality da Globo. O perfil do Instagram da atriz com mais de 17 milhões de seguidores continua ativo, mas ela não responde os internautas.