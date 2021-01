Por O Dia

Rio - Laura Keller contou que está recebendo cantadas e propostas indecentes, após anunciar sua separação de Jorge Sousa, com quem tem uma filho, Jorge Emanuel, de 5 meses, no fim de dezembro. Alguns homens estão enviando mensagens e fotos nus para o número da agência em que trabalha.

"Sobre a mãe estar on, gente, é muito engraçado. A gente fala que separou e começam os bofes a vir pra cima de uma forma muito louca. O telefone que tem na minha descrição, não é meu, é de uma agência que trabalha comigo, que faz a parte de recebidos, marketing. O que está acontecendo é que os caras estão mandando propostas indecentes, além de fotos de... e ainda por cima feios. Os bonitos podem passar, né?". disse Laura, em seu Instagram Stories.Ela ainda comentou sobre uma situação específica que a deixou de queixo caído: "Queriam me contratar para ir para São Paulo fazer umas fotos em uma ilha, até aí tudo bem, já trabalhei como modelo, com outro casal. Só que as fotos eram nuas. Eram eu e o casal e em uma ilha nus. Parecia mais uma fantasia sexual", relatou.