Publicado 29/12/2020 13:12 | Atualizado 29/12/2020 13:15

Rio - Laura Keller e Jorge Sousa estão separados. O anúncio do término do casamento foi feito pela modelo através do Instagram, nesta terça-feira.

"Apenas pais do Jorge Emanuel. É com lágrimas nos olhos que escrevo esse texto. Me sinto cansada, triste e derrotada. Não consegui manter a família que queria. Ambos erraram, ambos estão magoados. As vontades de cada um mudaram. Não nos vemos mais como homem e mulher, somos amigos e seguiremos como parceiros com um único propósito, fazer Jorge Emanuel feliz. Agradeço a todos que torceram pela gente e peço que continuem torcendo pela nossa felicidade. Foram 6 anos e agradeço ao Jorge por tudo e principalmente por ter feito comigo a coisa mais linda do mundo, nosso filho. Estou triste, mas vai passar. Que venha 2021, novo ano, novo ciclo, novas conquistas", escreveu ela.

Os dois estavam juntos há cerca de 6 anos e tem um filho, Jorge Emanuel, de 4 meses.

