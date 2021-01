Mayra Cardi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:27

Rio - Mayra Cardi usou seu Instagram Stories nesta sexta-feira para falar sobre seu estado de saúde. Ela foi diagnosticada com Covid-19 e é do grupo de risco. Segundo a coach, os dois piores sintomas são a mente "avoada" e o que chamou de "pausas respiratórias".

"Enfim, vamos lá, o que eu mais não estou gostando é a questão da memória, que também foi uma reclamação que esse amigo fez, a gente fica avoada, aérea, com uma sensação meio como se você não estivesse nesse planeta, literalmente, e você esquece das coisas. Eu esqueço, esqueço mesmo, completamente. Por exemplo, sobre alguma pessoa que faz parte da minha rotina: eu não lembro. A pessoa fala: 'fulano de tal'. Eu penso: 'Fulano de tal?', e demora pra vir, é bizarro, não é legal. Mas dizem que volta, graças a Deus, tomara", comentou ela.

A coach de emagrecimento também citou a falta de ar em seu depoimento. "Sobre essa coisa da respiração, eu achava que era uma falta de ar que você fazia assim (inspirava) e ia faltando o ar aos pouquinhos e você não conseguia respirar. Comigo não foi assim, e com algumas pessoas que eu conversei também. Na verdade, cansa, você sente uma falta de ar no sentido de estar muito cansado. Sabe quando você corre muito? Você fica assim. Aí eu estava mexendo no telefone, estava estudando, fazendo uma coisa nada a ver, bem tranquila, e de repente: o ar não veio. Não é que ele faltou, não é que eu tentei respirar e não deu, só não aconteceu. Foram alguns segundos, graças a Deus, mas foram alguns segundos horríveis", desabafou.

Mayra chamou a situação de 'pausa respiratória'. "Tipo uma apneia do sono, sabe? Em que você acorda sem respirar? Achei até que era coisa da minha cabeça, uma crise do pânico, eu não conseguia nem falar, é horrível. Aí eu falei com a minha fisioterapeuta e ela falou: não, é assim mesmo. Por isso é uma doença perigosa", concluiu Mayra.