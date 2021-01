Marcelo D2 reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 14:26

Rio - Marcelo D2 contou que ele e a a mulher, a produtora Luiza Machado, foram diagnosticados com o novo coronavírus, através do Twitter, neste sábado. Na rede social, ele também falou sobre o estado de saúde dos dois.

"Infelizmente Luiza e eu pegamos Covid-19. Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12º dia, está bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias", escreveu o rapper, de 53 anos. na rede social.

Rapaziada acostumada com nosso ALMOÇO DOS CRIA aos sábados hoje na teremos, infelizmente Luiza e eu pegamos COVID



Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12 dia está bem mas resolvemos ficar isolados mais uns dias



Semana q vem estamos de volta!



Bom dia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 9, 2021

No Instagram Stories, ele também falou sobre seu isolamento. "A gente está isolado para não passar para ninguém, a gente está aqui no meio do mato cuidando da saúde. Espero que vocês cuidem da de vocês também, a vacina está chegando! Mas sabem como que é o Brasil, vai demorar para cace**, então usem máscara, fiquem em casa se puderem!", destacou ele.