Rio - Myrian Rios relembrou alguns momentos de seu casamento de quase dez anos com Roberto Carlos, em entrevista à Quem. À publicação, ela confessa que o Rei foi o grande amor de sua vida e conta como era a intimidade dos dois, longe dos holofotes.

“Foi o grande amor na minha vida. Ele é muito importante para mim. As pessoas imaginam muitas coisas sobre o meu casamento com Roberto. Não existia essa pressão toda que as pessoas imaginam de ser casada com o rei Roberto Carlos. Entre quatro paredes, ele era um marido carinhoso, caseiro, que cuidava muito de mim e se preocupava em ajudar as pessoas”, afirma.

Fora de casa, os fotógrafos vivam na cola do casal para clicar momentos de intimidade dos dois. “Era uma loucura sair na rua. Não por mim, mas por ele. O bom é que sempre fui muito caseira e me divertia em casa. A gente ria muito. Vivemos uma história muito bacana. A gente tem histórias ótimas e tenho vontade até de escrever um livro sobre isso, se ele permitir, é claro.”