Xuxa Meneghel Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 17:36 | Atualizado 09/01/2021 18:39

Rio - Xuxa voltou a confessar que está contando os dias para que os brasileiros comecem a ser vacinados contra a Covid-19 em sua coluna na edição de janeiro da revista Vogue Brasil.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje me vejo contando os dias para essa vacina sair. Já pensei em ir para São Paulo com Ju (Junno Andrade, seu namorado) e tomar lá, já pensei tanta coisa menos em não ser vacinada. Ouvi tanta gente ignorante falando que ela daria doenças, teria um chip... Mas o pior é saber que tem pessoas que estão na dúvida se vacinam ou não porque ela é da China ou da Inglaterra”, comentou ela, em um trecho da publicação.

Ela ainda relembrou uma campanha que fez para alertar sobre paralisia infantil e deu tchau aos "mitos". "Há muito tempo eu fiz uma campanha que dizia: 'Gotinha, gotinha e tchau tchau paralisia infantil'. E hoje eu digo: 'Vacina, vacina e tchau tchau aos mitos. PS: 'See you later, Alligator (Vejo você depois, jacaré)'", ironizou ela.

Publicidade

Em sua coluna, Xuxa também fez duras críticas ao governo. “Nunca imaginei que esse desgoverno pudesse desestimular o povo a se vacinar. Estamos em uma pandemia! Acho que algumas pessoas não entenderam ainda, acho que elas não sacaram que estamos vivendo um filme de terror onde para sairmos de casa precisamos usar máscaras, lavar as mãos, não se abraçar…”.