Por O Dia

Publicado 10/01/2021 14:52 | Atualizado 10/01/2021 16:27

Rio - Rainha dos memes, Rainha do Rebolado, cantora, modelo... E Gretchen ainda deseja mostrar mais um de seus dons para as pessoas: o de consultora de vida. Em entrevista à Quem, ela confessou que deseja abrir um local, em Belém (PA), onde ela mora atualmente, para aconselhar seus clientes pessoalmente ou de forma online. O valor da consulta, no entanto, não foi revelado.

"Acho que já realizei todos os meus sonhos. Mas o meu grande sonho, a consultoria de vida, era o que eu queria fazer num programa de TV. Hoje em dia, até a televisão está difícil de fazer. Quem sabe futuramente a gente faça na TV. Tenho vontade de apresentar um programa. Vai ser em Belém, porém quem é de fora vai ter um telefone para a gente marcar as consultas online. Não sou terapeuta, mas vou atender pessoas para conversar. Para não sofrerem o que já sofri", destacou. "Acho que já realizei todos os meus sonhos. Mas o meu grande sonho, a consultoria de vida, era o que eu queria fazer num programa de TV. Hoje em dia, até a televisão está difícil de fazer. Quem sabe futuramente a gente faça na TV. Tenho vontade de apresentar um programa. Vai ser em Belém, porém quem é de fora vai ter um telefone para a gente marcar as consultas online. Não sou terapeuta, mas vou atender pessoas para conversar. Para não sofrerem o que já sofri", destacou.

A ideia do negócio foi sugerida por Esdras de Souza, seu marido. "Ele me via sempre respondendo as pessoas no Instagram e me sugeriu. Vejo muito direct: 'meu filho é gay e não sei o que fazer'. E o filho também: ‘quero contar para a minha família que sou gay’. Tenho experiência vasta para entender as pessoas. Isso é um processo. Não é uma coisa que simplesmente se joga e acontece. É um processo que os dois constroem juntos, pais e filhos. Vou também falar sobre autoestima, amor próprio, adoção, tenho duas filhas adotadas, entre outros assuntos", comentou.