Publicado 10/01/2021 18:18 | Atualizado 10/01/2021 18:18

Rio - Sabrina Sato arrancou suspiros dos internautas ao publicar cliques na piscina do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, no Instagram, neste domingo.

Com um biquíni, que tinha a parte de cima em formato de concha, e óculos escuros, a apresentadora esbanjou beleza e boa forma.

"Splash! Uma sereia japa em Copacabana", brincou ela na legenda.

Sabrina está hospedada no hotel com o noivo, Duda Nagle, e a filha, Zoe.







