Bruna Linzmeyer e a namorada reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 19:12 | Atualizado 11/01/2021 00:20

Rio - Bruna Linzmeyer publicou uma foto no maior chamego com a namorada, a DJ e artista visual Marta Lopes, neste domingo, no Instagram. A atriz até ganhou um beijinho da amada em meio à natureza.

fotogaleria

Publicidade

"Um amor bem cremoso na sua timeline de domingo", escreveu Bruna na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)