Flavia Pavanelli reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 19:57 | Atualizado 10/01/2021 20:01

Rio - Flavia Pavanelli fez a temperatura subir ao posar para um ensaio de fotos em Fernando de Noronha. Com um biquíni preto, a atriz e digital influencer esbanjou sensualidade e exibiu suas curvas perfeitas. Os cliques foram publicados pelo fotógrafo Iaponã, no Instagram, neste domingo.

fotogaleria

"Mesmo com muito medo de mabuia, aratu, arraia, peixe, golfinho e tubarão, vocês acham que ela se saiu bem?", perguntou o fotógrafo na legenda.

A loira também compartilhou alguns cliques em sua rede social. "Posso soltar o dedo?", escreveu ela.

Em meio aos boatos de que Flavia está no elenco do 'BBB 21', Boninho comentou uma das imagens e causou furor entre os internautas. "Chega, tá na hora de voltar", postou o diretor do reality.