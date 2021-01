Xuxa fala sobre o dia da mulher Blad Meneghel/ Divulgação

Publicado 10/01/2021 21:37 | Atualizado 11/01/2021 15:32

Rio - Xuxa Meneghel abriu o coração em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, e confessou que pretende deixar o Brasil.

"Itália. Estou vendo Toscana, vi algumas casas já lá. A minha filha [Sasha] gosta muito da Itália, a gente tem cidadania italiana, então acho que tem essa grande possibilidade", disse a loira.

Durante o bate-papo com Carolina Ferraz, a apresentadora também confirmou sua saída da Record TV. "Eu estou me despedindo da minha casa", afirmou ela, que está na emissora desde 2015. "Eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O 'Dancing Brasil' foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Essa casa que você [Carolina Ferraz] está e que me acolheu por cinco anos... Eu nunca me despedi com tanta dor", destacou.

Sobre os planos para 2021, a loira adianta: "Eu tenho um projeto para fazer um documentário. Eu não posso falar muito, mas é o diretor que eu mais quero na minha vida que vai estar comigo. Então, eu sei que vou estar muito bem dirigida. Eu tenho o filme 'Rainha', que vai ser feito com uma Argentina entre Los Angeles e Brasil", disse ela. O filme vai contar a história da vida da apresentadora, mas não contada por ela. "Vai ser ficção. Eu vou arrumar uma pessoa que vai me fazer criança, jovem, tudo...".



Quando o assunto é relacionamentos, Xuxa não se intimida. Ela diz que todos os homens que passaram pela sua vida foram 'seus grandes amores'. "Todas as pessoas com que me relacionei foram os amores da minha vida. Comecei um relacionamento sério, aos 17 anos, com o Pelé, que durou seis anos. Hoje eu vejo que teve mais trancos e barrancos do que muita coisa boa, mas ele foi um grande amor da minha vida. Logo depois, eu engatei um relacionamento de dois anos com o Ayrton (Senna), que foi o grande amor da minha vida. Eu queria viver com ele, ter filho com ele, casar. Depois, eu conheci o pai da Sasha (Luciano Zaffir), onde eu achei que era o príncipe, o cara que eu queria ficar. Na verdade, eu não pensava mais em casar. Só queria ter filhos", destacou ela, que atualmente namora o cantor Junno Andrade. "Depois, eu conheci o Ju. Vi que é um cara família, que sabe aquela expressão: 'eu quero viver com o cara'? Eu 'quero morrer com ele'", se declarou.