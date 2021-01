MC Mirella Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:59 | Atualizado 11/01/2021 11:33

Rio - Com tudo em cima e tatuada. MC Mirella, ex-participante do reality "A Fazenda 12", compartilhou clique ousado em seu Instagram neste domingo. A funkeira, que curte férias em Cancun no México, exibiu o corpão e mostrou as tatuagens no bumbum, além de usar um óculos de sol.

"Que lugar maravilhoso! Momentos únicos com pessoas especiais", disse a funkeira sobre a região de Cancun e amigos que fez por lá.

Em seguida, os seguidores, claro, fizeram muitos elogios. "Jesus, sem defeitos", disse uma seguidora. "Perfeita", elogiou outra. "Linda", comentou uma terceira.