Por O Dia

Publicado 11/01/2021 13:59

Rio - Andressa Suita deixou seus seguidores babando ao publicar um clique de maiô na área da piscina do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, no último domingo. No local, a modelo esbanjou boa forma ao renovar seu bronzeado.

Além da beleza da ex de Gusttavo Lima, o que também chamou a atenção dos internautas foi a bolsa que a aparece na imagem. Da marca Prada, a peça é avaliada em R$9,7 mil.