Sabrina Sato e Zoe

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 20:56

Rio - Os dias de descanso no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, acabaram. Sabrina Sato e a família desembarcaram no aeroporto de São Paulo, na noite desta segunda-feira.

O que chamou a atenção foi o estilo de Zoe, de 2 anos. A pequena usou um vestido com estampa de zebra com chapéu combinando e tênis brancos. Ela ainda esbanjou simpatia ao acenar e mandar beijos para o paparazzi.

Sabrina, é claro, também arrasou em seu look. Com um cropped preto, calça jeans, uma sandália amarela e uma bolsa verde, a Japa atraiu olhares. Ela e o marido, Duda Nagle, ainda usaram uma máscara de proteção contra o coronavírus aos arredores do aeroporto.