Por iG

Publicado 12/01/2021 08:22 | Atualizado 12/01/2021 10:59

Rio - Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio em "La Casa de Papel", foi diagnosticado com a Covid-19 e usou sua conta no Instagram para dar detalhes do seu estado de saúde e acabou se emocionando.

“Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero mais falar. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele se tornou destrutivo. Estou decepcionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor”, desabafou.

Na rede social, ele publicou uma foto do primeiro dia em que recebeu a notícia. O resultado do exame saiu na semana passada e o ator precisou entrar em isolamento. Depois, publicou novos registros do sexto dia, chorando.

“Essa foto é do primeiro dia assim que recebi a notícia de que tinha que ficar em casa. Triste, mas feliz. Dominando minhas emoções. Essas fotos são do sexto dia. Não consigo controlar absolutamente nada”, ponderou ele.