Maria Zilda Gabriel Cardoso/SBT

Por iG

Publicado 12/01/2021 09:20

São Paulo - Maria Zilda Bethlem culpou, nesta segunda-feira, a pandemia do novo coronavírus pelo término de seu relacionamento.



A atriz, de 67 anos, revelou que estava tendo um envolvimento amoroso desde o início de 2020, mas a relação não sobreviveu à quarentena. "Eu terminei e teve um período de luto", desabafou ela, em live realizada no Instagram.

"Acho que namorar, chamegar é a melhor coisa do mundo. Como já estou velha e aprontei todas, já fiz de tudo um pouco, não faço mais questão de passar a régua. Mas um chameguinho é o que a pandemia me deixou com mais saudade", continuou a atriz.

Veterana, a atriz assume que se não fosse a Covid-19, estaria comprometida. "Eu tinha que ter arrumado uma namorada antes da pandemia. Cacete! Quando eu disse 'agora eu vou', a pandemia chegou. Aí fiquei sem lenço e sem documento", contou.

Questionada sobre o motivo de não ter arranjado alguém antes da pandemia, a atriz justificou. "Não dava porque chovia no Rio de Janeiro. Em fevereiro inteiro você não saía de casa. Quando deu para sair de casa, deu a pandemia".

Em 2017 chegou ao fim o casamento de oito anos de Ana Kalil, arquiteta, com Maria Zilda. À época, a atriz disse que estava aberta para novas experiências.