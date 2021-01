Wanessa Camargo ganha joia avaliada em mais de R$ 7 mil Reprodução/YouTube

Publicado 12/01/2021 09:00 | Atualizado 12/01/2021 11:06

Rio - Wanessa Camargo ganhou um presentão de aniversário do marido, Marcus Buaiz, e dos filhos, José Marcus e João Francisco. A artista, que completou 38 anos em 28 de dezembro, recebeu um anel de ouro e granada, que é avaliado em mais de R$ 7 mil. O registro foi divulgado apenas nesta semana no canal do YouTube de sua irmã, Camilla Camargo.

A cantora ainda ganhou uma super declaração do marido. “A decisão foi dizer para você o quanto a gente tem ama, o quanto a gente te admira e respeita. A fenomenal frase que gravamos para você o ano passado é exatamente o que a gente quer dizer para você: ‘Se a gente não puder fazer você a pessoa mais feliz, queremos chegar o mais perto disso’. E para materializar isso, está aqui uma lembrança para fortalecer o nosso amor”, disse.

Outros familiares ainda estavam presentes na reunião de comemoração Wanessa, mas o pai, Zezé di Camargo, e a mãe, Zilu Godói, não puderam comparecer em razão da pandemia do coronavírus.