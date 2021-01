Fotos da época de namoro com Bruna Marquezine retornam ao perfil de Neymar Reprodução/Instagram

12/01/2021

Rio - Fã de música sertaneja, Neymar poderia dar uma chance ao repertório de Marília Mendonça, ou pelo menos ouvir a música ‘Supera’. Mais de dois anos após o fim do relacionamento com Bruna Marquezine, o jogador do PSG mostrou, mais uma vez, que ainda não esqueceu a ex.

Na madrugada desta terça-feira, o “adulto Ney” desarquivou diversas fotos antigas, da época de seu relacionamento com Bruna, tornando as públicas mais uma vez em seu perfil, que conta com 145 milhões de seguidores. As imagens, todas anteriores a outubro de 2018, mostram o casal em clima de intimidade e romance.

Apesar de reviver os momentos, Neymar bloqueou novos comentários em todas as suas fotos. Mesmo assim, ainda é possível ver as mensagens antigas, que mostram comentários como os de Tatá Werneck e Whindersson Nunes celebrando o casal.

Bruna, por sua vez, parece não dar muita corda para as tentativas do ex em chamar atenção. De volta das férias em Mangaratiba, onde alugou uma ilha com amigas famosas, a atriz tem postado fotos revivendo as últimas semanas.

Na época do término com Neymar, pro sinal, a atriz confirmou que o desejo da separação partiu do jogador. Ela acatou a decisão e seguiu em frente. Neymar, no entanto, não se furta em falar de Bruna em entrevistas e, agora, revive a imagem da ex em seu perfil.

