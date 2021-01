Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:14 | Atualizado 12/01/2021 11:15

Rio - O calor não nega que o verão tá aí. E a Verão também! Com o corpão escultural, Aline Riscado voltou a postar fotos de biquíni no seu feed do Instagram. A modelo posou com um look azul no mar de Fernando de Noronha e elogiou a paisagem.

“As cores de Noronha são surreais”, escreveu na legenda.

Na última semana, o nome de Riscado voltou a figurar as páginas de fofoca após uma postagem de Boninho, responsável pela seleção de candidatos para o ‘Big Brother Brasil 21’. Em uma foto, o diretor falou sobre a chegada do verão e os seguidores suspeitaram que fosse algum código para a convocação da modelo para o reality.

Ainda sem confirmação, os fãs da “Verão” só vão ter certeza de sua participação no dia 25 de janeiro, quando o programa estreia na Globo.