Publicado 13/01/2021 08:45 | Atualizado 13/01/2021 09:27

Rio - Ana Paula Siebert abusou do look rosa-choque praiano para surpreender os fãs na noite desta terça-feira. No Instagram, a mulher de Roberto Justus puxou a parte de baixo da peça e fez charme, sete meses após dar à luz.

"Paraíso", escreveu na legenda. "A pantera cor de rosa", brincou um seguidor enquanto outros escreveram "perfeita".