Grazi Massafera e Caio Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 09:12 | Atualizado 13/01/2021 09:24

Rio - Internautas colocaram os nomes dos atores Caio Castro e Grazi Massafera entre os assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta quarta-feira. Eles especulavam que os dois haviam terminado o namorado porque a atriz apagou, pelo menos, parte das fotos do casal de seu perfil no Instagram. Mas, em seguida, ambos negaram a informação.

fotogaleria

Publicidade

"Gente, vamos dormir. Terminei The Crown agora, que série maravilhosa", disse Grazi, justificando a demora em comentar os boatos. A atriz compartilhou ainda uma foto que segue em seu perfil, postada em 2020.

Caio Compartilhou o post da namorada. "Tem fofoca de gente por aí que tá mais interessante...", escreveu.

Publicidade