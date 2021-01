Duda Reis e Anitta Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 09:32 | Atualizado 13/01/2021 09:40

Rio - Após vazarem informações sobre o relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis, o nome de Anitta começou a ser envolvido na polêmica. Tudo porque em outubro do ano passado, quando Duda e Nego ainda eram noivos, Anitta e o cantor posaram juntos para fotos sensuais. Na época, Nego alegou que Duda sabia das fotos e tinha aprovado. Agora, a atriz explica que nunca soube que o ensaio seria feito, mas que Anitta sempre prestou apoio a ela.

"Ela desde sempre esteve comigo. Sempre me perguntou se eu precisava de ajuda e sempre estendeu a mão para mim. Tivemos conversas lindas e que abriram muito meus olhos, só eu e ela. Ela é uma mulher surreal, sempre nos demos muito bem e sobre as fotos, ela que estava fazendo o trabalho dela! Quem pediu para tirar foto com ela para postar no Instagram foi ele. Quando ele postou, ele realmente não me avisou e postou de "surpresa", porque estávamos brigados pelas atitudes dele. A Anitta foi a primeira pessoa a me mandar mensagem perguntando se eu sabia, e eu precisei falar, sob pressão, que sabia. Mas não, eu fui pega de surpresa no dia e eu não achei a postura dele respeitosa, e sim, ele postou num momento muito ruim e foi extremamente desrespeitoso comigo. Já a Larissa, sempre solícita e do meu lado, perguntando se eu sabia e que, se eu não soubesse, jamais compactuaria com isso! Anitta, você é fora da margem!", escreveu a atriz em um comentário no Instagram.