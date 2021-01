Por O Dia

Publicado 13/01/2021 10:32 | Atualizado 13/01/2021 10:33

Rio - Com o namoro oficializado no último domingo, Gabi Martins e Tierry resolveram tirar algumas dúvidas de seus seguidores com respostas sobre a intimidade do casal. Com um filtro de 'quiz de relacionamento', os dois foram aos stories de Gabi, no Instagram, e abriram o jogo sobre suas personalidades. Entre as respostas, a que mais chamou a atenção foi sobre o tema "quem disse 'eu te amo' primeiro'. Nessa hora, Gabi revelou que Tierry se apaixonou primeiro e disse 'eu te amo' antes mesmo do primeiro beijo casal.