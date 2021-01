Kaysar Dadour fala sobre estreia em Órfãos da Terra Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 13/01/2021 10:42 | Atualizado 13/01/2021 10:45

São Paulo - Vice-campeão do ''Big Brother Brasil 18'', Kaysar Dadour diz que, se um dia for convidado para participar novamente do reality-show, aceita sem nem pensar duas vezes.

"Se eu participaria de outro 'BBB'? Agora. Se recebo uma ligação, pego minha mala e vou agora. Se não der tempo de fazer as malas, vou sem", afirma o sírio, de 31 anos, em entrevista ao Extra.

E ele definitivamente não se incomodaria em viver tudo de novo. "Eu estou falando sério e com confiança. Vou agora se me chamarem", repete o estrangeiro.

Tanta disposição para o programa dirigido por Boninho tem um motivo: Kaysar é muito grato a tudo que conquistou graças ao ''Big Brother Brasil''. Para ele, sua vida não seria a mesma se não tivesse participado da edição de 2018, que consagrou Gleici Damasceno campeã.

"Sou grato até demais. Sou grato a Deus, primeiramente, e depois ao 'BBB'. Tenho orgulho de ter participado do programa. Ele me abriu muitas portas que nunca nem imaginei para minha vida. Com o 'BBB', fiquei em segundo lugar e consegui trazer minha família para o Brasil (ele vieram da Síria, país do Oriente Médio em conflito), o que era o maior sonho da minha vida".

Morando em Curitiba, os pais e a irmã se Kaysar estão se adaptando bem à vida no Brasil, apesar do idioma do país ainda ser uma dificuldade.

"Meu pai ainda não fala português, minha mãe fala um pouquinho mais. Já minha irmã fala melhor. Eles frequentam uma igreja árabe que fica perto de onde moram" relata ele, que ainda relembra: "Lembro que, no dia que eles chegaram no aeroporto, da Síria, ficaram assustados com a quantidade de pessoas que estavam lá para recebê-los. Foi muito legal".

Justamente por ter realizado todos os seus objetivos que Kaysar não consegue entender ex-participantes que sentem vergonha de terem participado do ''Big Brother Brasil''.

"As pessoas conseguiram me enxergar de outro jeito por causa do 'BBB', por isso que quem tem vergonha do 'BBB'... Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Se não fosse o programa, nenhum de nós estaria onde está hoje", afirma.