Publicado 13/01/2021 11:13

Rio - Quem tava acostumada a ligar para o telefone do Drake, pode estar arrependido neste momento. Em seus stories do Instagram, o rapper canadense resvolveu compartilhar a sua rotina de exercício físico na academia. Mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o volumão na calça do músico.

Nas redes sociais, a foto viralizou e muita gente agradeceu ao 4G pela oportunidade de ver o clique. Ah, aliás, reza a lenda de que a função "zoom" nunca foi tão usada na internet.